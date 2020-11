Mislil, da je konec, Jacqueline nato šokirala vse (FOTO)

Dotiki v džakuziju

Fantje so bili na trnih. FOTO: Voyo

Pošalila se je z Boštjanom

V šovuse presenečenja nadaljujejo. Tokrat je moralasporočiti, od katera od fantov se bo poslovila. No, ti so, kot smo že poročali, v druženju s prelestno lepotico do zdaj kar uživali.. Še pred odločitvijo pa so fantje debatirali o tem, kakšne so njihove možnosti.»Ko sva bila skupaj v džakuziju, sva se dotikala, zbudila se je strast,« smo lahko slišali od. Ta je tudi dejal, da je»'presmotan' za Jacqueline«. »Prestar je zanjo, ni po njenem okusu,« je utemeljil svojo izjavo. Vsi pa so se strinjali, da so na trnih. »Meni gre kar na jok, ko jo vidim,« pa je dodal Miran.Nato jepovedal Jacqueline, o čem so fantje debatirali, je pa dodala, da morda Boštjan preveč pričakuje in da je ljubosumen na ostale fante.A trenutek resnice je prišel in Jacqueline je pred odločitvijo dejala :»Ko sem zagledala fante, kako stojijo nasproti mene, se mi je zdelo, kot da čakajo na strel.«Tako stain Miran prva izvedela, da ostajata še naprej v boju za njeno srce. Pri Boštjanu pa se je pošalila, da mora domov, zato je bil popolnoma šokiran ter žalosten. Ko je izvedel, da ostaja, pa je bil seveda vidno presenečen in vesel. »Me je 'nahecala' in hkrati zelo prestrašila, ker 'se mi res gre', da jo osvojim,« je ob tem dejal Boštjan.No, Maj pa ni bil presenečen, da odhaja domov, saj sta se z Jacqueline o tem pogovorila že prej.