Misice so tudi odlične kuharice (FOTO)

Prva miss Slovenije je že daljnega leta 1966 postala Mojca Platner in od tistih dob si krono predajajo lepotice, ena večja od prejšnje, če je to sploh mogoče.

Slab mesec jo zdaj že nosi 23-letna Ljubljančanka Vida Milivojša, ki si je kljub preobilici obveznosti, te pač prinese laskavi naslov, utrgala tudi čas za obisk uredništva Slovenskih novic, vašega in našega časopisa, ki že desetletja dejavno podpira izbor najlepše na naši strani Alp. In ni prišla sama, ampak v spremstvu drugih finalistk, med njimi miss Slovenskih novic Anje Korenč, svoje predhodnice Maje Čolić ter seveda lastnice licence Miss Slovenije za miss sveta Jelke Verk. In niso prišle praznih rok – prinesle so dobrote, ki so jih same pripravile. Kot narekuje njihov slogan, Podpiramo slovensko in podprimo Slovenijo, je bilo torej vse domače.

Oborožijo se z znanjem

»Slovenske novice in projekt Miss Slovenije imamo veliko skupnega, oboji si prizadevamo za slovensko, za tradicijo, povezuje pa nas tudi dobrodelnost,« jih je pozdravila namestnica odgovornega urednika Olga Cvetek. Podpora slovenskemu – »Kako nas bo cenila tujina, če se ne bomo sami,« pravi Verkova – je rdeča nit vseh dejavnosti, v katere so vpeta dekleta, in teh ni malo. Skozi vse leto se bo zvrstilo najmanj 30 dogodkov, usmerjenih v medgeneracijsko povezovanje, ohranjanje kulturne in naravne dediščine, pa šport in podjetništvo – takšen je denimo start up projekt Hekaton, v katerem finalistke po skupinah razvijajo svoje poslovne ideje.

Vida Milivojša se bo prihodnji teden spet posvetila študiju tržnega komuniciranja in odnosov z javnostmi. FOTOGRAFIJE: BLAŽ SAMEC

»Nimamo namreč sponzorjev, ampak poslovne partnerje, s katerimi skupaj razvijamo projekte. Tako dekleta pridobivajo znanja, ki jim bodo koristila tudi po koncu lepotnega 'mandata',« pojasnjuje Verkova. Svoje ideje tako lahko, med drugim, razvijajo prek registrirane znamke More than beauty, ta trenutno vključuje plašče, čevlje in modne dodatke. »Plašče in jakne šivajo varovanci VDC Zasavje, ki so na svoje delo zelo ponosni in so zanj tudi pošteno plačani. Ta projekt je Gospodarska zbornica Slovenije nagradila z zlatim priznanjem,« nadaljuje Jelka Verk, ki je že pripravljena na naslednji lepotni izbor. Če je letošnji potekal pod pod sloganom Podjetništvo na podeželju, bo ta v prihodnjem letu Inovativni, kreativni, podjetni s tehnologijo. Slovenke se lahko na tekmovanje prek spletne strani missslovenije.si prijavijo še do 5. oktobra, novembra pa bo že znanih 40 polfinalistk.

Med kuhanjem prepeva

Ampak nazaj k lepemu obisku na našem uredništvu. Vida Milivojša je pripravila bučno juho in sama naredila sok iz jabolk, po ta se je zapeljala k sorodnikom in njihovim sosedom v Šentjernej. Logatčanka Anja Korenč je ostala zvesta svoji ljubezni, slaščicam, v katerih se izraža tudi njen študij notranjega dizajna: »Veliko dam na njihov videz.« Žalčanka Pia Dolar, ki je bila sicer finalistka prejšnjega izbora, a še vedno sodeluje v organizacijski ekipi, nasprotno, videza svojega korenčkovega kolača s čokoladnim prelivom ni prav pohvalila, sekirala pa se tudi ni: »Mogoče ni tako lep, je pa notranjost dobra. Saj to je pomembno tudi pri našem lepotnem izboru.«

V družbi Andreja Šifrerja in njegove Mirjam, ki sta nas ravno ta dan prišla pozdravit.

Lanska miss Maja Čolić, ki je v projektu Miss Slovenija mentorica deklet, je spekla jabolčno pito, zdajšnja miss fotogeničnosti Teja Tripković z Mirne pa je hudomušno predstavila košaro dolenjskih dobrot: »Jajca, med, ki mu oče pravi domači afrodiziak, klobase in kajpak cviček.« Druga spremljevalka Talita Sofija Komel je priznala, da kot bodoča operna pevka poje že med jutranjim tuširanjem: »Pravzaprav prepevam ves dan. Tudi med kuhanjem, pripravila sem bučni kruh s kandirano pomarančo in koščki čokolade.«

Svetovni izbor bo spomladi, kdaj natančno in kje, še ni znano.

Drži kot pribito: cvet slovenske lepote se odlično znajde tudi v kuhinji. Od užitka ni nihče prepeval, se je pa razleglo zadovoljno predenje.