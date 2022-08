Misice odštevajo dneve do finala (FOTO)

Še malo, pa bo september in z njim vred finale letošnjega izbora miss Slovenije za miss sveta. A do takrat je pred 16 dekleti, ki upajo na laskavi naziv najlepše, še več izzivov. No, eden je že za njimi: finalistke so z aktualno miss Majo Čolić obiskale poslovnega partnerja projekta, podjetje Kronoterm v Braslovčah (prav tam bo 4. septembra finalni izbor), tam so bile že spomladi, ko so spoznale zgodovino podjetja, njihove produkte, dosežke in tehnologijo delovanja toplotnih črpalk, se podučile o pomenu zelene tehnologije in ohranjanja čistega okolja.

Zmagovalna ekipa z najboljšim člankom: Urša Trontelj, Anja Korenc in Urška Koštrun

Takrat so jim dali izziv: razdelile so se v skupine in obiskale obstoječo Kronotermovo stranko oziroma lastnika njihove toplotne črpalke, z njim opravile pogovor in naredile videoreportažo, posnele fotografije in napisale članek. Tokrat pa je direktor podjetja Bogdan Kronovšek razglasili zmagovalki: to sta Hana Klaut in Lana Šantelj, ki sta se za nagrado razvajali v slovenskem spaju. Posebno nagrado so dodelili Urši Trontelj, Urški Koštrun, Anji Korenč in Teji Tripković, ki so v sklopu izziva napisale najboljši članek. Kot rečeno, bo finale v Braslovčah, na Skupnem placu, pod enim največjih kozolcev v Sloveniji, izbor pa si bo mogoče v živo ogledati tudi na strani na facebooku Miss Slovenije.

Tudi letos bomo v vaših in naših Slovenskih novicah vse finalistke predstavili v sliki in besedi, za svojo izbranko pa boste lahko glasovali, in to že prav kmalu.