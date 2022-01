Misica leto začela na eksotični destinaciji

Asja Bonnie Pivk, ki na TV3 trenutno vsako dopoldne vodi glasbeno oddajo Top 4, do novega leta pa smo jo gledali tudi v oddaji Zlati ključi, sicer je aktualna miss Earth Slovenija 2021, se je pred kratkim vrnila s potepanja po Tanzaniji in Zanzibarju. Tam je dočakala tudi novo leto. »Vse se je začelo s presenečenjem, saj mi je fant Aleksander kupil letalsko vozovnico na Zanzibar. Leto 2021 je bilo zame res nekaj posebnega in morala sem ga zaključiti v stilu,« pravi voditeljica glasbene oddaje Top 4 in napovedovalka vremena na TV3.

Na dunajsko letališče, od koder so do Zanzibarja potovali 15 ur, pa Asja in njen Aleksander nista odpotovala sama, temveč v družbi prijateljev Kaje in Dušana. »Novo leto smo dočakali v čudoviti restavraciji ob morju. In za vedno nam bo ostalo v prijetnem spominu, kako smo z glasbeno skupino z Zanzibarja odštevali zadnje sekunde, plesali njihove plese in uživali. Na prvi dan novega leta smo se odpravili na prav poseben neposeljen otok Nakupenda, ki v slovenščini pomeni Ljubim te, kjer je morje sinje modro. In tudi tam smo pojedli odlično kosilo. Afričani svoje obroke vedno začnejo s svežim sadjem, temu pa sledi morska pojedina. In ker sem velika ljubiteljica škampov, tunine, lignjev in jastogov, je bil tam zame pravi raj.

Asja je s prijatelji potovala z džipom, z njim so prekrižarili dve deželi.

Presenetilo pa me je, v kako kratkem času naraste voda in zalije celoten otok, zato smo se morali za vrnitev kar podvizati,« pripoveduje voditeljica, ki se je nato s prijatelji odpravila še v Tanzanijo, kjer so najprej raziskali nacionalni safari park Mikumi.

»Medtem ko smo se vozili po hitri cesti, smo videli opice, slone, žirafe, zebre in antilope. Kot bi bila v risanki Levji kralj. Naslednji dan smo se z velikim džipom odpravili na raziskovanje in med drugim videli mogočnega leva v družbi dveh levinj, gručo lepih žiraf, zeber, ptiče, ki jejo antilopo … V spominu mi bo ostal tudi prizor, kako je levinja s tremi mladički prečkala našo cesto. Spoznala sem masajsko družino, katere glava družine ima kar 65 žena. Ljudje živijo v hišah iz blata in slame, pijejo kravje mleko in trgujejo z govedom. Skratka, živijo zelo preprosto,« obuja spomine Asja, ki se je po nekaj dneh vrnila v rajski Zanzibar, kjer so s prijatelji nadaljevali raziskovanje prelepe narave.

Leto 2021 je bilo zame res nekaj posebnega in morala sem ga zaključiti v stilu.

»Vsak dan se nam je ogromno dogajalo, veliko smo se presmejali, razrešili razne dileme in vprašanja, predvsem pa smo si napolnili dušo in telo. Domov smo se vrnili zagoreli in polni novih vtisov. No, ja, po pravici, imeli smo tudi nekaj prebavnih težav, a smo jih rešili z naravnimi zdravili,« je odkrita Asja. »Na koncu vidiš, da so lepi trenutki tisti, ki štejejo in ti ostanejo v spominu,« sklene simpatična svetlolaska.