Slovenska misica, ki jo je zaznamoval škandal, spet noseča

Lepotica in nekdanja misica Marika Savšek, ki danes nosi priimek Jevnišek, je s svojimi spletnimi prijatelji delila veselo novico. Z možem Jernejem bosta namreč tretjič postala mati in oče. »Dojenček številka tri prihaja kmalu,« je ob fotografiji, na kateri boža svoj lepo zaobljeni trebušček, zapisala 35-letna svetlolaska, ki ima z možem dve hčerkici, in sicer sedemletno Nikolino in dve leti mlajšo Manuelo. Litijčanka je pri nas najbolj prepoznavna po tem, da je leta 2010 zmagala na izboru Miss Universe, a je to lepotno tekmovanje zaznamoval škandal. Za najlepšo so namreč tistega leta razglasili Sandro Marinović, vendar so organizatorji pozneje ugotovili, da so napačno zapisali rezultate glasovanja.

Leta 2010 v Las Vegasu, kjer se je udeležila svetovnega lepotnega izbora. FOTO: REUTERS

Neodvisni revizor je namreč ob ponovnem pregledu glasov žirije ugotovil, da so žiranti največ glasov namenili prav Mariki, a se je zgodila napaka pri prepisu rezultatov glasovanja na list, s katerega je nato ime zmagovalke prebrala voditeljica finalnega izbora Anja Križnik Tomažin. Domnevna zmagovalka Sandra Marinovič je v resnici dobila najmanj glasov od zmagovalne trojice, Marika pa največ.

Čeprav zaradi napake Savškova na lepotnem tekmovanju ni doživela veličastnega trenutka zmagoslavja in ji je bilo zaradi tega tako hudo, da si ni ogledala niti posnetka prireditve, je takrat iskreno priznala, da ne goji zamere do nikogar, še najmanj pa do Sandre.