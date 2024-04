Ta slovenska misica je nastopila že v številnih videospotih (FOTO)

Lepotica Anja Šlibar kljub uvrstitvi v finale izbora Miss Earth ni osvojila lente zmagovalke, a je to na nadaljnji poti ne ovira. Prav nasprotno. Odpira si vrata na različna področja, saj jo zanima marsikaj, tudi glasba. Anja sicer ni pevka, tudi inštrumentov ne igra, jo pa mikajo nastopi v videospotih, doslej je zaigrala v kar sedmih. Zadnji, v katerem se je pojavila, je bil videospot skupine Zvita feltna.

»Na snemanju na Krvavcu smo se imeli res odlično, spoznala sem veliko novih ljudi. Na dan, ko smo snemali, je bilo res mrzlo, kar –17 stopinj Celzija! Izkušnja je bila vsekakor nepozabna. Mislim, da me bo še kar nekaj časa zeblo,« se zasmeji. Kljub zares nizkim temperaturam je v kopalkah pozirala na snegu, a res za kratek čas, pravzaprav je šlo za neke vrste izziv.

Nazadnje je nastopila v videospotu skupine Zvita feltna. FOTO: osebni arhiv

Na tekmovanju za miss Earth je osvojila lento miss progress in miss interneta, kar pomeni, da je med tekmovanjem vizualno in osebnostno najbolj napredovala. »Pred tem sem imela ogromen strah pred javnim nastopanjem, sočasno pa ogromno željo po napredku, in tega sem tudi dosegla. Prav na omenjenem izboru sem se nekako, še niti sama ne vem povsem, na kakšen način pravzaprav, otresla tega strahu in potem, se mi zdi, je kar nekako steklo. Zdaj kakšnih posebnih težav nimam več, strinjam pa se, da je majhna trema dobrodošla in potrebna,« še pravi.

Znajde se na modni brvi in na kmetiji

O nadaljnjih lepotnih tekmovanjih trenutno ne razmišlja. »Nikoli ne reci nikoli. Mogoče bom sodelovala še na katerem, zakaj pa ne. A moje prioritete so trenutno drugje. Ker imam znanje iz kozmetične šole, bi rada nadgradila tudi to področje. Poleg nastopanja v videospotih si želim postati vizažistka. Prav te dni sem končala nadaljnji tečaj ličenja,« nam zaupa.

25-letnica prihaja iz Dola pri Ljubljani. FOTO: osebni arhiv

Izvemo še, da ima njena družina kmetijo, na kateri širijo glas o ekološkem načinu življenja. Anja okolico ozavešča o tem, kako zelo pomembno je čisto okolje, ob tem pa pravi, da so enako pomembna tako majhna kot velika dejanja. Na tem področju je dejavna na različne načine. Poziva k zmanjšanju uporabe plastične embalaže in k nadomestni uporabi papirne oziroma do okolja prijazne. Tega se drži tudi sama in v nasprotju z marsikom, ki je potreboval več časa, posebnih težav z ločevanjem odpadkov ni imela in se je hitro privadila načinu odlaganja.

Zavzema se tudi za pravice živali. »Vesela sem, da lahko pomagam drugim, pa najsi gre za ljudi ali živali, zato veliko sodelujem pri dobrodelnih akcijah za pomoč obojim,« pove.

Kot svojo dobro in praktično lastnost izpostavi, da ji tako rekoč nobeno delo ni odveč. »Lahko se lotim česar koli, s tem res nimam težav. Resda noben človek ne zna prav vsega, da se pa naučiti. Delam doma na kmetiji ali pa kot manekenka, oboje mi je všeč,« še pove lepotica, ki jo mika tudi igralstvo, nekaj izkušenj v teh vodah že ima, saj je kot statistka sodelovala pri serijah Ja, Chef! in Za hribom.