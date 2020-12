Miša Molk žaluje: Strašno hudo mi je, da te nisem poklicala

Slovenija je za božič izvedela žalostno vest, da je preminil legendarni Mojmir Sepe. Od očeta slovenske glasbe se poslavljajo znani Slovenci, o njem in njunem odnosu pa je spregovorila tudi voditeljica Miša Molk. Kot je razkrila, sta velikokrat skupaj pela, plesala in se smejala.



Njen zapis na facebooku objavljamo v celoti (nelektorirano):





»Moj/mir, Moj/zes, Moj/ček, malo tudi Moj... Sepe

trobentač, skladatelj, pianist, dirigent, sodelavec, prijatelj

Te že hudo pogrešam,…tvoj smeh, tvojo nonšalanco, tvoj izjemno sodoben pogled na življenje kogarkoli; pogrešala bom tvoj pristop, ko ti je kdo hitel laskati in si ga ti samo vprašal, če je vse v redu, če mu gre dobro,…Pogrešala bom tvoj malo sramežljiv objem, kot da si ga nikdar nisi zaslužil…



Po vsakem pogovoru, naj si bo po e mailu ali preko telefona, si se poslovil z besedo »slava«, kot hvaležnost, kot čast.

Mi je pa strašno hudo in žal, da te nisem pred dnevi poklicala...Vse te dni sem te imela v mislih... pa sem si rekla, saj ima verjetno sorodnike ob sebi in nisem želela motit... Kurc, tud zmotit je treba, če tako čutiš...



Žalujem/o.



Že kot šest letnik se je sam usedel za klavir. Šola je bila bolj tako, nekaj za zraven, saj je tudi v gimnaziji pod ocenami v opombah spričevala našel zapis: »Zanima se samo za glasbo«!



Zagotovo nas je prav zato desetletja tako melodično in harmonično nagovarjal. Naj se je lotil komponiranja za otroke ali za odrasle, znal je slišati, zmogel je prisluhniti.



Ja, dobro je slišal... Smo snemali precej let nazaj novoletno oddajo, v kateri sem v živo z orkestrom, ki mu je dirigiral Mojzes, zapela Somewhere over the rainbow. Mojzes dirigira,...posluša... in nenadoma prekine in reče, oprosti draga, ampak tale tekst je fovš. Imel je prav. Neko posnesrečeno verzijo teksta smo imeli. In bil je edini, ki je na to opozoril.



Dragi Mojzes,

nadvse hvala za tvojo natančnost, pozornost in vztrajnost, za vse tvoje stvaritve, ki nam bodo blažile tišino, nas vračale k spominom in podarjale mladost. Zaznamoval si čas, ki je tekel včasih lagodno in mirno, včasih razposajeno in vihravo, zadnje čase utišano in mrko; tvoje skladbe pa znajo preživeti še naslednjih …mnogo, mnogo let.



Pustil si sled svetlobe skozi čase, ki se spreminjajo hitreje, kot zraste otrok. Radosten, nasmejan, iskriv, ljubezniv in iskren.



Vedno.



Iskrenost zahteva pogum. Ni vedno dobrodošla in prijetna. Vendar ima neizmerno moč, preživi lahko veke laži ... in ko se vrne, razsvetli dolgo noč. Imel si izjemno združevalno moč, zato sem vedno z velikim veseljem in navdušenjem delala s teboj. Pela sva, plesala, se na vso moč in v noč smejala, tudi kakšno solzo izvabila drug iz drugega.



Hvala ti, spoštovani in ljubi Mojzes za ves tvoj čas, ki si ga predel iz tako plemenitega prediva.



Naj živi in se vrti mali modri planet. Naš dom. Zemlja.



Zapleši med zvezdami!«