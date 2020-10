Miša Molk vzhičena sporočila, kaj bo po novem počela (VIDEO)

Prva dama televizijeje vedno šik, njeno navdušenje za modo pa ji je bilo, kot kaže, položeno že v zibelko. Vseskozi je sledila modnim smernicam, njeno navdušenje pa je nagradil tudi njen oče, saj ji je kmalu kupil šivalni stroj.Na facebooku je Miša zapisala (nelektorirano), da se je nekoč moda mnogo hitreje in bolj zaznavno spreminjala kot danes. »Vedel si, iz katerega leta je kakšen kos. Zlasti barve so narekovale novo sezono. Se spomnim, ko smo se oblekli v opečnato rdečo, pa v zeleno. In vse smo imele skodrane lase, trajno, seveda. Pa pulije, hlače na zvonec in širok, malo viseč pas čez boke ter platformo na čevljih. Že naslednje leto smo se ostrigle na paža in se leto kasneje zabrile na eni strani … Bile so ozke in spet široke hlače, pa hlačna krila, bil je minič in bil je maksič. Enkrat so udarile ven pletenine in maksi krila,…vzorci in rože,…«Nekateri so po obutev in obleko hodili v Trst, Miša pa je pletla puloverje in se vpisala v šiviljski tečaj. Kot gimnazijki ji je oče kupil šivalni stroj, kar se ji je zdelo najlepše možno darilo. Zdaj ga je po dolgih letih spet prijela v roke in se navaja nanj. Kaj bo sešila, ni izdala, a glede na trenutne razmere bo pod njenimi spretnimi prsti nastala morda tudi kakšna pralna maska za obraz.