Ne boste verjeli, s kom je Miša Molk preživela večer (FOTO)

Miša Molk se je včeraj družila z legendarnim srbskim košarkarjem Vladom Divcem, s čimer se je pohvalila tudi na spletnem omrežju in ob fotografiji zapisala: »Pravijo, da z leti malo dol zlezeš. Njemu se ne bo nič poznalo; mojster košarke Vlade Divac, 216 cm! Za pol metra me šiša.« Ena izmed sledilk ji je svetovala, da bi morala obuti višje pete, da bi bila razlika v višini videti manjša, druga pa se je na to pošalila: »Ja, cca 40-centimetrske.« Tretja pa simpatično pripomnila: »Miša, tle ste pa res ena Miška.«

Da tolikšna višinska razlika ni nepremostljiva ovira, je pojasnila Miša in razkrila, da sta bila tudi njena mama in oče v takm razmerju: »Mami 156 cm, oči 189. Ona je kar določila ... češ, ti boš poskrbel za pajčevino, tam zgoraj ...«

Divac je nekdanji košarkar, čigar prvi klub je bila Sloga iz Kraljeva. Od tam se je preselil v beograjski Partizan, leta 1989 pa je zaigral v NBA za ekipo Los Angeles Lakers. Bil je tudi član moštev Charlotte Hornets in Sacramento Kings, katerega športni direktor je kasneje postal. Leta 2020 so ga zamenjali, med drugim so mu očitali tudi, da v klub na naboru leta 2018 ni pripeljal Luke Dončića. Z reprezentancama SFRJ in ZRJ je bil trikrat evropski prvak, dvakrat svetovni prvak in dvakrat olimpijski podprvak.

Divac je znan tudi po filmu Nekoč brata iz leta 1993, ki prikazuje, kako je vojna na Balkanu uničila prijateljstvo med njim in Draženom Petrovićem.

Miši ukinili oddajo

Pred meseci smo poročali, da so Miši na RTVS ukinili oddajo in da se po vseh letih vodenja od gledalcev ni imela možnosti niti poslovtii. Ob tem je takrat opozorila na resno stanje na nacionalni televiziji. Več o tem preberite tukaj. Novinarji in vodstvo so še danes na različnih bregovih, na javno televizijo pa leti vse več kritik o upadanju kakovosti programa.