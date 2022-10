Miša Molk v postelji z znanim Slovencem: to je objavila sredi noči (FOTO)

Nekdanja televizijska voditeljica Miša Molk rada deli spomine iz svojega otroštva in mladosti. Tokrat se je spomnila utrinkov izpred let, ko je večer preživela s svojim prijateljem, z znanim pevcem Aleksandrom Mežkom. Ali sta skupaj prepevala zimzeleno Sivo pot, Miša ni zapisala, je pa dejala, da sta »si privoščila zajtrk v postelji«. Očitno jima je bilo v družbi drug drugega lepo in to šteje.

Kaže, da nekdanja prva dama televizije ponoči ne more spati. Fotografijo z Mežkom je objavila okoli 4. ure, pod njeno objavo pa se pevec še ni odzval.

Voditeljica je poznana po svoji iskrenosti, ki jo je tokrat delila skozi utrinke iz najstniških let. Teh časov se rada spominja in ob tem sama sebe opomni na to, kako težko, a hkrati lepo ji je bilo.