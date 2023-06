Miša Molk se je takole poslovila od televizije (FOTO)

Sinoči so na Kongresnem trgu odprli Festival Ljubljana s Poletno nočjo, ki je bila tokrat posvečena ustvarjanju Tomaža Domicelja. Njegove skladbe od 70. let dalje so izvedli številni gosti ob spremljavi ansamblov RTV pod vodstvom Patrika Grebla.

FOTO: Blaž Samec, Delo

S Poletno nočjo so proslavili letošnjo 75-letnico Domicelja, ki je v slovenski zabavni glasbi pustil pečat kot kantavtor, pisec besedil in prevajalec. Na programu je bilo 22 njegovih skladb, ki so jih v pretežno novih aranžmajih odpeli Alenka Godec, Dominik Kozarič, Gojmir Lešnjak - Gojc, Jan Plestenjak, Nina Pušlar, Nuška Drašček in drugi. Nastopil je tudi Alfi Nipič.

Koncert je vodila Miša Molk, kar je Domicelj označil za njeno slovo od televizije.

