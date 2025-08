Miša Molk žaluje: »Ne vem, potuj, raziskuj ali pa se fino spočij«

Od preminulega televizijskega režiserja Petra Juratovca, dolgoletnega sodelavca RTV Slovenija, ki je sodil med začetnike televizijske ustvarjalnosti pri nas, se je z ganljivim zapisom na družbenem omrežju Facebook poslovila tudi legendarna urednica in televizijska voditeljica Miša Molk.

Z Juratovcem sta bila dolga leta sodelavca, saj je režiral številne uspešne, nepozabne razvedrilne oddaje, kot so Poletna noč, Mario, Spet doma, Melodije morja in sonca, Ema ter Tarča. V zadnjih letih poklicne poti je bil dejaven tudi v Informativnemu programu Televizije Slovenija.

»Peter. Če že kdaj, pa vsaj ne tako boleče zgodaj. In zakaj ravno poleti? Imela sem petnajst let, morda kakšno leto več, ko sem ga prvič srečala. Poletje je bilo. Koper. Počitnice pri bratrancu Igorju, v Semedeli. Ko sem jih naštela malo čez dvajset, sva že prvič delala skupaj. Spet poleti. Takrat v Portorožu. Jaz kot voditeljica, Peter kot režiser neposrednega prenosa Melodij morja in sonca. Sledilo je še nekaj skupnih delovnih poletij. In potem – Ema. Več let smo bili tisto, čemur se reče dobra in uspešna ekipa. Veliko si pričakoval in znal uresničevati naše ideje. Tudi veliko pobud in vznesenosti si vnašal v naše delo.

No, glej, že govorim tebi osebno. Kar preskočilo je. Bil si na odru, bil si v režiji. Vse si imel pod nadzorom. In ker sem vedela, kako mikroskopsko oko imaš, sem bila mirna. Še več, dal si mi krila, da sem lahko poletela z ritmi glasbe. Ne bom pozabila tudi festivala Slovenska popevka. Bil si režiser prireditve.

Po generalki, ki se je končala pozno zvečer, si prišel v mojo pisarno, malo nezadovoljen. Vprašala sem te, kaj te skrbi. Pogledal si me je, malo okleval, potem pa previdno rekel, da ti moj make-up in frizura nekako ne štimata. Takoj sem poklicala obe mojstrici. Bila je že polnoč. Prišli sta, tudi ti si ostal in smo se skupaj vse dogovorili. Ja, Peter je bil estet. Videl je celotno sliko. In bil eden redkih, ki je veliko pozornosti namenil tudi voditeljici. Govoril je malo, a kadar je – je bilo hrupno, pa tudi smiselno. Zdaj bi mi rekel: Stai zitta! /Utihni!/ Rad je to rekel – in z mojim priimkom se je to kar dobro ujelo.

Dragi Peter, nikoli te nisem klicala Pero, preveč znucano se mi je zdelo, zdaj je prišel drugačen čas zate. Ne vem, ... potuj ..., raziskuj in ali pa se fino spočij. Pojma nimam, kam te bo še peljalo, saj kaj dosti o takih rečeh nisi govoril. Tukaj pa boš vedno zapisan kot dragocen ustvarjalec in oblikovalec novih medijskih formatov na RTVSLO. Hvaležna sem ti, pa ne zameri, žalostna tudi. Z ljubeznijo. Sožalje družini, prijateljem, vsem, ki ste beležili leta v njegovi bližini in včasih preštevali tudi dolge studijske minute.«

Odzivi sledilcev

Pod objavo se je usul plaz komentarjev sledilcev, objavljamo le nekaj izmed njih. Nuša Derenda je zapisala: »Kako lepo zapisano, draga Miša ... Ja, tudi mene je kar 'stisnilo' ob žalostni novici, saj smo skupaj kar nekaj tega 'ušpičili'. Bil je res krasen človek in režiser. Dal ti je krila ... tako kot si zapisala ... Iskreno sožalje družini, Peter, počivaj v miru.«

Alenka Godec: »Joj, Peter ... krasen režiser in tako pomirjajoč, topel človek!«

Mojca Furlan: »Iskreno sožalje družini in vsem žalujočim. Krasen zapis, hvala, Miša.«

Ob izgubi se je odzval tudi Tomaž Mihelič: »Pretreslo me je tole … potiskam nekam v ozadje, da ni res, da bomo zagotovo še kaj posneli … hvala, draga Miša za poklon mojstru … Peter Veliki! Kako lepo se je bilo priviti k njemu … znal je objeti … in tudi okarati, ko si to najbolj potreboval in si seveda zaslužil … tudi jaz sem jih imel 15 in bilo je poletje … Karaoke z Dejo Mušič … potem pa EMA 2002 … ljubezen … okoli njega in v njem … nato še ducate oddaj … izostreno oko in um … pa srce, veliko kakor svet … upam, da se je zavedal, kako zelo smo ga imeli radi in kako zelo smo spoštovali njegovo delo … Peter, naj te boža veter, tako kot si nas božal ti …Globoko sožalje vsem, ki čutijo bolečino ob tej velikanski izgubi.«

Pokojni televizijski Peter Juratovec je bil dolgoletni sodelavec RTV Slovenija, ki je sodil med začetnike televizijske ustvarjalnosti pri nas. Podpisal je režijo mnogih oddaj, predvsem na področju razvedrilnega in glasbenega programa, v zadnjih letih poklicne poti je bil dejaven tudi v informativnem programu,

Veliko znanih je izreklo sožalje, med njimi tudi Renata Bohinc.

