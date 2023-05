Miša Molk: Pustili so me hladno

Prva dama slovenske televizije, ki odlično pozna Evrovizijo in je pred meseci vodila Emo, kjer so predstavili novo pesem za evrovizijski oder skupine Joker Out, je po prvem polfinalnem večeru na facebooku zapisala nekaj misli ob spremljanju prireditve. Na kratko: prvi evrovizijski polfinale je ni navdušil, a nocoj, ko se bodo predstavili naši, pričakuje na odru več strasti, vsaj med gledalci.

Zakaj je prvi polfinalni večer ni navdušil?

»Veliko teme na odru, še več megle. Izvajalci ali prehlajeni ali pa so zgrešili kakšen ton in več. Veliko je bilo performansa, kar sicer razumem, saj gre za šov, in nekateri nastopi so bili zelo dorečeni, manj pa je bila v ospredju glasba sama. Koncept prireditve, vodenje, pogovori, so me pustili hladno. Nobenega iskrivega esprija,« je izpostavila nekaj poudarkov.

Nocoj se že veseli Grahama Nortona kot enega od voditeljev in naših izvajalcev.

Dodaja, da Slovenija »posebnih navijačev v tej skupini nima, je pa zanimivo, pa tudi nekoliko intrigantno, da v istem polfinalu nastopata Ciper in Grčija, ki si vedno dodelita 12 točk. Tokrat sicer v polfinalih strokovne žirije nimajo glasov. Letos Grčija in Ciper ne pošiljata ravno dobrih skladb, zato me res zanima, ali se bosta uvrstila v veliki finale.«

Stavnice sicer kažejo veliko možnosti, da se bo Slovenija uvrstila v finalni večer. Danes bomo seveda vsi navijali za Slovenijo.