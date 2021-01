Miša Molk o tem, da je diva TV-ja: Seveda!

S prvo damo nacionalne televizije, ki nas enkrat na mesec poboža z nedeljskimi srečanji, se pogovorimo dan pred božičem, tik preden se je lotila okraševanja jelke.»Rada imam jelko, ker diši! Kljub temu da se otresa, je prisoten čaroben vonj. V okraševanju res uživam. Gre za nostalgijo. Z lučkami pa se v dom naseli tudi radost. Pri nas so jelenčki, bele snežinke, belo resje, mah vse tja do februarja. To kar traja,« se nasmeji. Načrtov za najdaljšo noč pa nikoli nima. »Zelo velikokrat se zgodi, da kdo pokliče in povabi, po navadi tudi kdo pride k meni.« A vsekakor bo za letošnje silvestrovo zelo previdna zaradi ...