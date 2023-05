Miša Molk o »šoku«, ki ga je doživela na RTV

Pisali smo, da je Miša Molk dobila ultimat iz vodstva RTV – ali sprejmete vodenje rubrike Prestiž v oddaji Panorama ali pa bo prejela izredno odpoved delovnega razmerja. Ponudbo je zavrnila in kot pravi, je na koncu odšla prostovoljno. Za N1 je povedala, zakaj se je tako odločila.

»Ko sem tretjič zapored slišala ta ultimat, ki mi ga je na sestanku postavil v. d. direktorja televizije Uroš Urbanija, in ga skušala osmisliti, sem povedala, da te delovne zadolžitve ne morem sprejeti, ker ne ustreza moji sklenjeni pogodbi o zaposlitvi, zato zavrnitev vodenja rubrike ne pomeni kršitve pogodbenih obveznosti. Vprašala sem tudi, ali lahko delam kak drug projekt, morda postavim novo oddajo ali mentoriram. Ali lahko pripravljam podkaste? Ne, ne, ne, vsakokrat je bil odgovor ne. Odgovorni urednik 2. programa informativnega programa TV Slovenija – joj, kakšna farsa, da ima javna televizija dva informativna programa – je namreč ugotovil, da ima manko kadrov pri rubriki Prestiž. Ja, ukinite jo, pa bo, a ne?

Ta znani obraz zapušča RTV Slovenija! Vse nam je potrdila

Ko sem dojela, da sem del scenarija in da trošim besede in energijo v prazno – sem namreč pozitivno naravnan človek – sem se odločila, da bom sama zaključila svojo kariero. In sem šla v kadrovsko službo (smeh),« je Molkova povedala za portal.

Dodala je, da ji je bilo težko že pred letom dni, »ko so brez kakršnegakoli argumenta iz programske sheme izločili mojo oddajo Z Mišo. Načrtovana je bila do konca leta, ukinili pa so jo februarja. To je bil šok – ker mi tega ni nihče sporočil, nihče utemeljil«.

Kot pravi, je počasi spoznala, »da bo temu sledil neki konec, ki ne bo tisti, za katerega se bom odločila sama, ampak tisti, za katerega so se odločili drugi«.