Ena najbolj znanih voditeljic pri nasje objavila kar nekaj fotografij iz preteklosti. Kot je razkrila, je bil čas za čiščenje računalniškega spomina. Med njimi se je znašla tudi fotografija s snemanja novoletne oddaje, kjer se je ona prelevila v fatalno, na drugi pa se stiska z igralcem. Ob objavi je zapisala (nelektorirano):»Spucat je treba računalnik, ne pa tudi spominov. Imam zelo selektivni spomin. Nekaj bo ostalo večno, če me demenca ne povozi, nekaj bo pa šlo, in tudi že je, povsem mimo mene, čeprav sem bila tam. Nekaj spominčic sem našla. Vsaka ima svojo zgodbo.«Sledilci so se njenih spominov zelo razveselili. Odzvala se je tudi njena sodelavkain ji polaskala. Na sploh je prejela same čudovite komentarje in v glavnem se vsi strinjajo, da je lepa v kakršni koli podobi.