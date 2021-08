Mirjam Poterbin: Najtežja v njegovi karieri so bila najina razhajanja

Luka Dončić je eden izmed največjih zvezdnikov na tokratnih olimpijskih igrah. O njem pišejo vsi svetovni mediji, tudi tisti največji in najpomembnejši. Navdušuje jih dejstvo, da je Dončić v reprezentančnem dresu še neporažen. Pohval pa ni deležen le zaradi odlične igre, ampak tudi zaradi dobrega značaja. Soigralcem je med drugim podaril superge Nike, najdražje med njimi so vredne 900 evrov.



Radodarnost je po besedah njegove mame Mirjam Poterbin kazal že kot majhen fant. »Vedno je rad pomagal sošolcem. Velikokrat je tudi kaj podaril sošolcem, ki česa niso imeli. Ko je bil majhen, smo se velikokrat udeleževali dobrodelnih prireditev, zbiral je zamaške, zvezke in to se mi zdi, mu je ostalo. Hvala bogu ima možnost, da pomaga tudi tistim, ki pomoč res potrebujejo,« je povedala za oddajo 24ur zvečer.



Občudovanje pa vzbuja tudi pogodba za ligo NBA, ki jo pripravljajo v Dallasu, saj se govori o vrtoglavih 200 milijonih evrov. Dončićeva mama pa je prepričana, da je Luka zadnji, ki se ukvarja s to pogodbo, saj je popolnoma osredotočen na olimpijske igre. »To samo kaže na to, da ima Luka Slovenijo v srcu, zato mu ni težko igrati za reprezentanco,« je pojasnila ponosna mama, ki je prepričana, da je sine stoodstotno pripravljen na današnjo tekmo in da je mirno spal kot vedno, »zelo dobro prenaša pritisk, to pa mu je dal zgodnji odhod od doma.«

Najtežja so bila razhajanja

Luka je od doma odšel že pri rosnih trinajstih letih. »To je bilo najteže v njegovi karieri. Vsi, ki imajo otroke vedo, da so pri teh letih res še otroci. Najtežja so bila ta razhajanja. Ko sva se morala ločiti, pa čeprav sva se kmalu spet videla,« je povedala za omenjeno oddajo. Je pa zdaj veliko laže. Luka je postal eden izmed najboljših igralcev v najmočnejši ligi na svetu, s tem pa tudi velika zvezda, in to v deželi, kjer so slavni ves čas pod drobnogledom. Poterbinova pravi, da je Luka s tem že odraščal in se je sproti navajal na to, ona pa je njegovo zvezdništvo sprejela in se temu prilagodila. »Jaz sem ponosna na to, da je on moj sin. Ves čas pa poudarjam tudi, da je zelo pomemben, kakšen človek je on zunaj igrišča.«



Poterbinova tekmo spremlja doma, ker je tam po njenih besedah najmirnejše. Prepričana je, da košarkarji premorejo toliko srčnosti, energije in znanja, da se nimamo česa bati.

