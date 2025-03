Mirjam ni skrivala navdušenja: pogledat je prišla umetnino, na kateri je njen sin (FOTO)

Pred nekaj tedni smo poročali o tem, da v Los Angelesu delajo mural, na katerem sta košarkarja Luka Dončić in Kobe Bryant. Ta umetnina je zdaj že zaključena, ogledat pa si jo je prišla tudi mama slovenskega košarkarskega zvezdnika, Mirjam Poterbin.

Mirjam je na Instagramu objavila fotografijo, na kateri je pred omenjenim muralom. Kot je videti, je kar žarela od ponosa. Kako tudi ne bi, ko pa je njen sin tako slaven, da delajo tudi poslikave o njem.

Ni pa to edina stenska poslikava, ki so jo v zadnjem času naredili zaradi Dončića. Eno zelo lepo so naredili v Dallasu. Na tisti je tudi zanimiv ključnik #FIRENICO, s katerim so umetniki želeli povedati, da naj Mavericksi odpustijo generalnega direktorja Nica Harrisona.