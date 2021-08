Mirana Rudana ob obletnici še vedno stisne pri srcu

Posledice nesreče čuti še danes. FOTOGRAFIJI: MEDIASPEED

4. avgusta je minilo 22 let od nesreče, ki ježivljenje obrnila na glavo.»Zame pomemben datum. Leta 1999 bi se lahko končalo zelo drugače, kot se je. In hvala vsem, ki ste takrat stiskali pesti, molili in pošiljali pozitivne želje nekam tja gor na nebo, da sem preživel,« se je dneva, ko se je na novo rodil, spomnil glasbenik, ki je še danes neizmerno srečen in tudi presenečen, da je sploh še živ. Četrtega avgusta 1999 je namreč v prometni nesreči v bližini Bernardina kot sopotnik na skuterju doživel hudo prometno nesrečo. Ob padcu je z glavo močno udaril ob tla, ker pa čelade ni nosil, še danes čuti posledice.»Velikokrat razmišljam, kaj je pripeljalo do tega, da sem takrat sploh ostal živ. Čeprav ravno ne verjamem, da je kdo gor, na vrhu, vsaj ne takšen, kot so nas učili pri verouku, pa se vsekakor moram nekomu zahvaliti za to, da sem preživel. Res sem imel veliko srečo,« se nesreče spominja pevec, ki priznava, da je bil zelo neodgovoren, ker ni nosil čelade.»Klinični center je imel slike moje glave in videti je bila res grozno. Žal mi je, da jih nimam, sem jih že večkrat želel objaviti v svarilo ljudem. Res sem bil velik cepec, da nisem nosil čelade,« se danes zaveda pevec, ki je imel po nesreči vrsto epileptičnih napadov, posledice pa čuti še danes.