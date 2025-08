Miran Rudan praznuje »podarjeni rojstni dan« – čudež, ki mu je rešil življenje

»26 let nazaj bi se lahko vse končalo drugače,« zapiše Miran Rudan, s čimer stisne srce mnogim, ki se še spomnijo grozljive nesreče pri Bernardinu. Pevec je v ponedeljek namreč obeležil svoj ‘podarjeni’ rojstni dan.

Četrti avgust zanj nikoli več ne bo le običajen poletni dan. Leta 1999 se je v Portorožu zgodilo nekaj, kar bi lahko tragično prekinilo življenje enega najbolj priljubljenih slovenskih pevcev. Rudan, takrat na vrhuncu slave, se je kot sopotnik na skuterju hudo ponesrečil, posledice pa so bile skoraj usodne. V spominski objavi na Facebooku je zapisal: »26 let nazaj bi se lahko zame končalo popolnoma drugače ... A takrat je imel nekdo drugačne načrte z mano. Zato lahko tudi 4. avgusta praznujem svoj 'podarjeni' rojstni dan.«

Odstranili del lobanje

Rudana so po nesreči prepeljali v bolnišnico, kjer so zdravniki ugotovili hude poškodbe glave. Da bi mu rešili življenje, so morali odstraniti del lobanje. Takrat ni nosil čelade, danes pa iskreno pove, da je imel več sreče kot pameti. V eni od lanskih objav je svojim sledilcem položil na srce: »Nikoli ne pozabite na čelado. Kolo, motor, rolerji, skiro ... Ni vredno tveganja. Jaz je nisem imel.«

Četrti avgust zanj nikoli več ne bo le običajen poletni dan. FOTO: Cotar Denis

Film o življenju in nova poglavja

Tragični avgust 1999 ni bil edini udarec, ki ga je tisto leto doletel. V istem letu je bil udeležen v še eni prometni nesreči, v kateri je umrla kolesarka. Čeprav sodišče ni dokazalo njegove krivde, so leta sodnih postopkov globoko zarezala v njegovo zasebnost in zdravje. »Od tega je že 24 let. Če kdo misli, da mi je bilo lahko – se zelo, zelo moti,« je pevec razkril v lanskem ŠOKkastu, kjer je brez olepševanja govoril o preizkušnjah, ki jih je prestal v življenju.

Vse to – padci, vzponi, odrski trenutki in srčne bitke – je bilo prikazano tudi na velikih platnih. O Rudanu je namreč nastal film z naslovom »Amen«, ki je zaznamoval 40 let njegove glasbene kariere.

Pevec danes s hvaležnostjo gleda nazaj. Četrti avgust ni le dan, ko je preživel, temveč dan, ko se je znova rodil. In kot sam pravi, se zaveda, da mu je bilo podarjeno nekaj, česar mnogi ne doživijo: druga priložnost.