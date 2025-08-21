Miran Rudan pel na lastnem praznovanju (FOTO)

»Vsaj štiri mesece pred mojim rojstnim dnevom sem imel v koledarju napisano, da grem za presenečenje pet na rojstni dan dvojčic Ine in Tine. Ker dvojčici zares obstajata, nisem posumil, da gre za kakšno potegavščino in da mi je moja Anita nekaj naštimala. Dejansko smo bili že pred desetimi leti na nekem lepem prostoru in sem si mislil, evo, po desetih letih bomo to pač ponovili. In tako sem prišel na Ribnik Farovec blizu Slovenske Bistrice, ki je znan kot prijeten prostor za praznovanja, presenečenja in druženja. Ko sem vstopil v prostor, pa sem po le nekaj sekundah ugotovil, da tam vse poznam. Srce mi je začelo močneje biti, neverjetno je bilo, ker sem dejansko pel samemu sebi,« je Miran Rudan za Slovenske novice opisal, kako je doživel presenečenje, ki so ga tokrat njegovi najbližji, v prvi vrsti srčna izbranka Anita, pripravili zanj, za njegov 60. rojstni dan, ki ga je praznoval minulo soboto. Ko je v roki še držal mikrofon, mu je Anita nežno prišepnila na uho, da se mu opravičuje, ker mu je toliko časa lagala, da bo nastopal tudi na svoj rojstni dan. Ona je namreč tista, ki vodi in ureja vse njegove evidence o nastopih. Miran je nekaj taktov še odpel, nato pa odložil mikrofon in dejal, da bodo peli vse, samo Rudanovih skladb ne. Kot nam je še zaupal jubilant, sta se prav na Ribniku Farovec pred 17 leti prvič sestala z njegovo Anito. In kako se počuti pri »rosnih« 60 letih? Slavljenec pravi, da je lepo biti na tem svetu. »Se pa tudi šparam za znoret',« pove v šali in doda, da je kdaj storil tudi kakšen kiks, zato je danes previdnejši. »Živimo v čudnem svetu. Marsikaj je lepo na pogled in lepo aranžirano, govorim tudi o hrani, a vsega ne smemo pojesti, kaj šele popiti,« pravi pevec.

Miran ob torti FOTO: OSEBNI ARHIV

Na začetku glasbene kariere, ko so ga krasili dolgi črni lasje. FOTO: OSEBNI ARHIV

Odkrito prizna, da je njegova poškodba glave, ki jo je utrpel avgusta 1999, ko je z motorjem doživel hudo prometno nesrečo, od njega terjala, da je povsem spremenil svoje življenje. Zato ne greši veliko niti pri hrani in pijači. »Ne rečem, da mi kdaj ne prija šnopček, a samo eden, nobenega pretiravanja ni. Ne pri alkoholu ne pri hrani,« pripoveduje. Zaupal nam je še, da je njegova Anita verjetno izgubila kar precej živcev v času, ko je skrivala presenečenje zanj, saj je ženska, ki želi imeti vse pod kontrolo. »Posledično se mi je morala kar precejkrat zlagati,« še doda. Poleg hrane na meniju niso manjkale sladice, tudi torta ni bila le ena. Predvsem pa je prejel ogromno daril in čisto vsako je zanj dragoceno. In kaj bo počel zdaj, po šestdesetem? »Enako kot do zdaj. Biti glasbenik je lepo, še vedno sem uspešen, imam mlado ekipo, kot družina smo, in ponosen sem, da sem pred leti nekaj stvari preprosto vrgel čez ramo, kot radi rečemo, in šel naprej. Danes še vedno uživam v glasbi in na koncertih, moji kritiki so ljudje, ki me še vedno radi poslušajo, in to je nekaj najbolj dragocenega,« sklene pogovor Miran Rudan.