Miran Rudan ganil s čustveno objavo: »Že 17 let ‘moja’«

Miran Rudan je znova dokazal, da je romantik po duši – in to ne samo na odru! Na svojem Facebook profilu je objavil ganljivo fotografijo svoje srčne izbranke Anite, ob njej pa zapisal: »17 let že 'moja', a zdi se mi, kot da sva se spoznala pred kratkim ... sem pa že takrat vedel, da 'Hočem te zase',« je zaključil in z zadnjimi tremi besedami napovedal naslov nove pesmi.

Njegove besede so stopile srca oboževalcev, v komentarjih pa so se zvrstile čestitke in želje, naj še dolgo ostaneta srečno zaljubljena.

Rudan in Anita sta skupaj že dolgih 17 let, v tem času pa sta si ustvarila tudi družino – razveselila sta se dveh otrok. Čeprav Anita nosi njegov priimek, poročena (še) nista. Do zaroke je prišlo spontano februarja 2022, brez pompa, a z veliko ljubezni.

»Če jaz ne bi imel nje, Miran Rudan ne bi bil to, kar je danes,« je iskreno povedal jeseni 2023. In očitno se tega še vedno dobro zaveda.