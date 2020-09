Ministrica si v svoji pisarni oddahne in poglejte, kaj si privošči

Ministrica za izoobraževanje znanost in športsi, kot kaže ko pride s terena v svojo pisarno na Masarykovi cesti 16, kar nekoliko oddahne. Tako je na družbenem omrežju tviter objavila fotografijo iz svoje pisarne s krasnim pogledom na Ljubljano, mizo polno papira, na njem znano pijačo ter priljubljen prigrizek mladih in starih. Ob tem pa je imela prižgan še televizor ter program, na katerem so prenašali kolesarsko dirko po Franciji. Ob tem je zapisala: »Proti koncu delovnega dne končno v pisarni - prijetno s koristnim.«Na njeno objavo pa komentarji, tako pozitivni kot negativni. Med drugim:»Luksuzna pisarna ni kaj! Razmere na solah so težke vi pa uzivate v takih pisarnah! Bravo res!«»Ste ena redkih v Vladi RS, ki je vidno opaziti, tudi po rezultatih, da res delate dobro, čestitke in še tako napre...«»Pojdite raje v pogledat v sole v kakšnih pogojih se šolajo otroci! Preseravanje s takšno pisarno na eni strani in razredi po kleteh na drugi. Lahko vam posljem kak spisek sol. Come on!«»G.ministrica čestitke za vaše delo.«