Ministri Janševe vlade na dopustu: nekateri na hrvaško obalo, drugi po Sloveniji

Poletni oddih si bodo letos privoščili tudi ministri in ministrice vlade. Vprašali smo jih, kje bodo dopustovali in kako aktivno bodo izkoristili dopust. Večina jih že ve, kje bodo preživeli prosti čas, in tudi to, da bodo unovčili turistični bon. Medtem ko se bodo aktivnejši povzpeli tudi na slovenske vršace in si privoščili kaj adrenalinskega – med njimi je adrenalina najbolj željna ministrica–, pa drugi sledijo načelu, da so počitnice čas za raziskovanje novih krajev, letos zaradi covida 19, predvsem odkrivanja lepot Slovenije., obrambni minister: »Rad imam morje, a smo letos dopust prilagodili razmeram. Ob koncih tedna z družino odkrivamo lepe kotičke Slovenije. Žena in otroci so že bili na dopustu na morju.«, minister za javno upravo: »Dopust bom preživel v krogu družine in prijateljev. Del na hrvaški obali, če bo epidemiološka situacija to seveda omogočala, del pa na slovenski. Turistične bone bom koristil v enem izmed slovenskih zdravilišč.«, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu: »Letošnji dopust bom preživela v Sloveniji – delno ob reki Nadiži in delno v hribih. Ob tem bom koristila tudi turistični bon.«, minister za delo: »Dopust bom preživel s svojo družino, česar se že zelo veselim. Skupaj bomo raziskovali lepote Slovenije in ob tem tudi koristili turistične bone.«, pravosodna ministrica: »Dopust vedno preživljam aktivno in raziskovalno v tujini ali doma. Tudi letos bo tako. S partnerjem bova rezervirala nekje v bližini Kamniških Alp. Izkoristila bova turistične bone, ki so v dobrobit gostov in turističnih ponudnikov.«, gospodarski minister: »Letošnji oddih bom preživel z družino. Nekaj dni bom v Sloveniji, na turistično manj znanih destilacijah na našem podeželju, nekaj dni bom tradicionalno preživel na enem od kvarnerskih otrokov, če bodo zdravstvene razmere to dopuščale. Nekaj dni pa bom izkoristil tudi za meni ljuba opravila na domači kmetiji. Turistični bon bom zagotovo uporabil.«, kmetijska ministrica: »Delovne obveznosti mi med letom velikokrat preprečujejo družbo moje družine in udeležbo na različnih športnih aktivnostih, povezanih z adrenalinom. Prav zaradi tega bomo dopust in bone z družino izkoristili najbrž v Posočju, kjer bodo zipline, plezanje, lovljenje, rib in na slovenski obali, kjer se bomo potapljali. Spali bomo na turističnih kmetijah ter uživali v odlični slovenski domači kulinariki in kozarčku vina.«, minister za okolje in prostor, dokončnih načrtov za dopust še nima: »Dopust bo prilagojen situaciji, ki se bo kazala za prvo polovico avgusta. Turističnega bona še nisva, a ga bova z ženo zagotovo koristila. Situacija, s katero se spopadamo, pa obenem ponuja priložnost za spoznavanje naše zelene domovine. Tako v okviru poletnih aktivnosti obiska krajinskega parka Ljubljansko barje in Notranjskega regijskega krajinskega parka zagotovo ne uideta.«, zdravstveni minister: »Nisem se še odločil, kje bom preživel počitnice, a jih bom vsekakor v družinskem krogu. Prav tako še ne vem, kje bo izkoristil turistični bon.«, zunanji minister: »Počitnice bom preživel v Sloveniji. Nekaj v gorah, nekaj na morju in predvsem v krogu družine.«, minister za infrastrukturo: »S podatki o svojem poletnem dopustovanju ne želim obremenjevati slovenske javnosti.«Iz urada predsednika vladeso nam poslali odgovor, da v tem trenutku vprašanj o dopustu predsednika vlade ne komentirajo.Na odgovore, ministrice za izobraževanje, znanost in šport, kulturnega ministrain, ministra za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, še čakamo.