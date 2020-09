Minister se je pokazal kot vzor in vzornik (VIDEO)

Ob začetku evropskega tedna mobilnosti, ki promovira trajnostno mobilnost v mestih, se je temu priklonil tudi prisitojni minister. Gre za teden, ko se državljane spodbuja k uporabi človeku in okolju prijaznejših načinov mobilnosti.Tako se je na prvi dan tedna mobilnosti (med 16. in 22. septembrom) ekipa ministra za infrastrukturo na pot odpravila peš. Pravzaprav so se odločili za tek.in sodelavci so iz Domžal do delovnega mesta v Ljubljani pretekli približno 16 kilometrov, za kar so potrebovali dobro uro in pol.Ni kaj, dober vzor vsem, ki bi raje sedli v avto, kot se odpravili z javnim prevozom, s kolesom ali peš.