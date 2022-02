Minister razkril, da sta bila v času epidemije z ženo ločena

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek in prvi mož stranke Konkretno redko spregovori o svojem zasebnem življenju. Tokrat pa je v oddaji Osebno z Valentino Plaskan na Planet TV govoril o odnosu z družino v prvih mesecih epidemije novega koronavirusa.

Kot je razkril, je bil po razglasitvi epidemije 13. marca in zaprtju javnega življenja doma, nekaj časa ločen od svoje družine. Žena in hči sta bili namreč na Hrvaškem. »Tako smo se dogovorili, dokler sem jaz več v Ljubljani kot doma v Olimju.« Skoraj dva meseca so imeli stike samo na daljavo, prek klicev in video klicev, nato pa so se – sicer na daleč – srečali tudi v živo. »To smo storili na mostu Miljana.«

Njegov oče ni smel prek mostu

A srečanje na tej mejni točki se v zgodovini družine Počivalšek ni zgodilo prvič. »Simbolika tega je v tem, da smo to naredili na istem mostu, kjer je moj oče kot izgnanec pred 78 leti srečal svojo mamo, ker ni smel prek mostu,« je dejal.

Obdobje epidemije je bilo po besedah ministra precej težko, saj se ni vedelo veliko o virusu. »Sam nisem vedel veliko več kot državljani. Težko obdobje je bilo. Če pa si ob vsem tem sam, pa je še toliko težje.« Dodal je, da ga njegova žena na njegovi politični poti vedno podpira in da se odlično razumeta.