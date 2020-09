Minister Počivalšek komaj preživel, na pomoč so prihiteli sosedje

Minister Zdravko Počivalšek naj bi imel pred dnevi bližnje srečanje s sršenom, poroča Reporter. Kot je od njegovih sokrajanov iz Olimja izvedel omenjeni medij, je minister alergik na pike žuželk. Tudi tokrat naj bi doživel hudo alergijsko reakcijo, pik sršena pa bi se lahko končal tragično.



Počivalšek naj bi po njihovih informacijah doma ubil sršena, in ker je bil prepričan, da je mrtev, naj bi ga prijel s kosom papirja in hotel vreči stran, a sršen ni bil mrtev in je ministra pičil v roko. Počivalšek je doživel hudo alergično reakcijo in je imel pravzaprav samo še toliko moči, saj naj bi močno zatekel, da je poklical sosede, ki so mu pritekli na pomoč, pravijo domačini.



Samo hitro ukrepanje tistih, ki so ministru priskočili na pomoč, naj bi ga rešilo najhujšega.