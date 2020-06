Milić z žogo polepšal dan bolnim otrokom

Na obisk

Mladi sončki in osebje za spomin z Markom

Lani s Škoti

Ceni in spoštuje vse, ki delajo in se trudijo za otroke, ki so pravi borci.

Koronavirus je ustavil tudi mlade košarkarje, ki se že drugo leto merijo v ligi Jr. NBA Slovenija. To je program, ki je namenjen mladim košarkarjem med 6. in 14 letom. Slovenija je 20. evropska država, ki je organizirala tekmovanje po licenci Jr. NBA. Cilj je širjenje vrednot blagovne znamke NBA med mladimi in spodbujanje mladih k zdravemu načinu življenja. Kljub temu pa korona ni ustavila vseh aktivnosti in priložnosti za dobre stvari.Minuli petek je že bila taka priložnost, ko so predstavniki lige Jr. NBA Slovenija združili moči s srčnim človekom, očkom in možem, tudi nekdanjim košarkarskim asom. Skupaj so se odpravili na Univerzitetni rehabilitacijski center Soča v Ljubljani, kjer so obdarovali najmlajše varovance Uri Soča in z njimi seveda odigrali mini košarkarsko tekmo ter varovancem zaželeli veliko košarkarskih užitkov in uspešno rehabilitacijo.»Zelo sem bil vesel obiska, kjer smo se družili s srčnim osebjem in malimi borci. V košarkarski akciji, kjer smo vrteli žogo na prstu, metali na koše različnih višin in skupaj uživali v igricah, je bilo fino. Čeprav so v velikih zdravstvenih težavah, jih ni zapustil nasmeh. S svojim odnosom do vsega so mi dali misliti ... Ti otroci so neverjetni in me je bilo kar malo sram, ko sem videl, zaradi kakšnih nepomembnih problemov se zunaj bolnišnice pritožujemo in izgubljamo energijo. Če se izrazim v športnem žargonu, lahko rečem in javno povem, da sem njihov veliki navijač!« je po obisku povedal Marko.Danes 43-letni Milić že nekaj let kot nekdanji NBA-jevec sodeluje tako s severnoameriško ligo NBA kot s projektom Jr. NBA. Novembra lani je bil Milko vabljen na Škotsko, ki je znana po tem, da premore močno ekipo košarke na vozičkih, temu segmentu športa (športu invalidov, namreč) pa v družbi namenjajo veliko pozornost. Zato ne preseneča dejstvo, da so ustanovili Jr. NBA Wheelchair League. Milić je nekaj dni preživel na Škotskem, kjer je spremljal turnir in izrekel podporo. »Izjemno smo privilegirani, da se nam je pridružil tak igralec, kot je Marko,« pa je po obisku na Škotskem v imenu domačinov povedal