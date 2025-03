Mili poje za dušo

»Ker veliko nastopam tudi čez mejo, imam širok repertoar tujih skladb. Posebno priljubljen je program z uspešnicami iz 70. in 80. let, ki ga imam vedno pripravljenega. V zadnjem času so zelo popularni disko ritmi iz tega obdobja, pa tudi nekatere rock uspešnice. Z veseljem se prelevim tudi v ikonične izvajalke, kot so Tina Turner, Bonnie Tyler, Liza Minelli ali celo Madonna. To vedno sproži odlično vzdušje in žur, ki traja do zgodnjih jutranjih ur,« pravi pevka Mili Korpar, ki vselej vzpostavi stik s publiko.

»Vedno se vsi zabavamo. Kadar se mi na odru pridružijo še moje najboljše prijateljice, denimo pevka Dolores, ki jo poznamo po uspešnici Vem, jokala bom, in Andreja Pinotič, nekdanja pevka Nove legije, je zabava popolna,« pravi Mili in pove, da poje tudi za dušo. Ravno pred letom dni je s skladbo Poslije slavila na festivalu v hrvaškem Zagorju, kjer je prejela prvo nagrado strokovne žirije. Sicer pa ustvarja skladbe, tako glasbo kot besedila, za slovenske in tudi hrvaške izvajalce.