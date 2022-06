Mili Korpar: Nihče v Sloveniji ji noče pomagati

Pevka Mili Korpar živi na gozdnatem podeželju, zato ni nič čudnega, da kdaj kakšna žival zaide tudi v bližino hiš. Tokrat je Mili našla vrano, ki se je poškodovala in ni mogla vzleteti. »Glejte jo, ubogo živalco. Nihče ji noče pomagati. Nogico ima zlomljeno. Ko sem jo našla, sem ji dala vodo in hrano, je pila in jedla, ampak ima odprto rano. Rano sem skušala očistiti, bomo videli, ali bo pomagalo.« Vrano je našla pri sosedu, kjer se je zapletla v žico in glasno frfotala s krili.

Poškodovana vrana. FOTO: Zasebni arhiv

»Ker pri sosedu ni nobenega, sem jo takoj odnesla k sebi. Poklicala sem bližnjega veterinarja, ki je rekel, da divjih živali ne smejo sprejeti. Potem sem klicala še dr.na Muto, ki pa je rekel, da skrbi le za zaščitene vrste. Na koncu sem klicala lovce, ki naj bi prišli po njo. Bojim se, da lovci ranjeno žival ustrelijo, zato mi ni prav. A ne vem, kaj narediti. Nihče ji noče pomagati.«

Mili je vrani naredila zunaj hiško z mrežo, da jo je zavarovala pred mačkami. Upamo, da njena usoda ne bo smrt in da ji bodo lovci ali zatočišče za prostoživeče živali vendarle pomagali ...