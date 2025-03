Milena Zupančič veselo razpoložena po predstavi v gledališču (FOTO)

Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana in Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana sta združila moči v prvi koprodukciji, s katero sta na oder postavili Opero za tri groše, eno najslovitejših odrskih del 20. stoletja. Premiere so se udeležili številni znani obrazi, med drugim tudi nekdanja igralka Milena Zupančič, ki zaradi bolezni že več kot leto dni ne igra več.

Nekaj nastopajočih ... FOTO: Sandi Fiser

Po predstavi se je fotografirala z nastopajočimi in vsi skupaj so nazdravili novi predstavi, ki bi zagotovo polnila gledališče sedeže.

Janez Škof in Jurij Zrnec. FOTO: Sandi Fiser

Nastopili so Janez Škof, Barbara Cerar, Mina Švajger, Jurij Zrnec, Domen Novak, Urša Kavčič k. g., Silva Čušin, Nina Valič, Gregor Baković, Peter Grdadolnik, Martin Meglič, Maks Dakskobler k. g., Miha Ravnikar, Matej Velikonja, Filip Štepec k. g., Vojko Zidar, Sabina Kogovšek, Eva Jesenovec, Inez Osina Rues, Višnja Fičor, Irenea Nejka Čuk in Anja Zemljarič ob spremljavi Orkestra SNG Opera in balet Ljubljana.

FOTO: Sandi Fiser

Milena Zupanič pa je te dni izvedela tudi, da je prejemnica nagrade Združenja dramskih umetnikov Slovenije. Prejela je namreč nagrado Marija Vera za življenjsko delo.