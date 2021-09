Milena Zupančič: Bilo je, kot bi naju s hčerko želel pripraviti na slovo

V slovenski kolektivni spomin se je zasidrala njena Presečnikova Meta iz Cvetja v jeseni. Z izjemnimi vlogami na matičnih in drugih gledaliških odrih ter s filmsko in televizijsko kariero je bilaslovenska umetniška zvezda celotne nekdanje države. Znana in cenjena v kulturnem prostoru je še danes. Ker jo ljudje lepo sprejemajo pa tudi zaradi svoje neizčrpne energije, radovednosti in želje biti zraven, prepričana, da kulturo potrebujemo, še vedno intenzivno ustvarja.Preberite intervju na Onaplus.si