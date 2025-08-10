LJUBEZEN ŠE TRAJA

Mikić pomiril zaskrbljene oboževalce: z eno fotografijo je povedal vse

Lansko leto smo Igorja spremljali v šovu Kmetija, kjer ni ostal dolgo, a udeležba očitno ni bila zaman.
Fotografija: FOTO: Marko Feist
FOTO: Marko Feist

N. P.
10.08.2025 ob 11:28
N. P.
10.08.2025 ob 11:28

Čas branja: 2:22 min.

Maja smo poročali, da je Igor Mikić (38) našel novo ljubezen – Polono Kranjc iz šova Kmetija. V vmesnem času pa so se mnogi spraševali, ali romanca še traja. Zdaj je dileme konec: na instagramu je 23-letna svetlolaska objavila fotografijo, na kateri se srečno poljubljata.

image_alt
Igor Mikić spet zaljubljen, srce mu je ogrela postavna svetlolaska (FOTO)

Mikić je v preteklosti večkrat poudaril, da ima visoke kriterije, ki jih »ni izpolnila še nobena ženska«. V nedavnem intervjuju v enem od podkastov je jasno naštel, česa nikoli ne bi sprejel: ženske, ki pije pivo, je brez vozniškega izpita in nima končane fakultete. »To mi veliko pomeni,« je dodal brez ovinkarjenja. Pa Polona ustreza vsem navedenim kriterijem? Očitno se je Igor malo omehčal, saj na spletu nismo našli nobenih podatkov o tem, da bi diplomirala.

Igor Mikić in Polona Kranjc sta srečno zaljubljena. FOTO: Zajem Zaslona Instagram
Igor Mikić in Polona Kranjc sta srečno zaljubljena. FOTO: Zajem Zaslona Instagram

Takšna ženska mu ukrade srce

V intervjuju pred leti je Mikić opisal svoj ideal: komunikativna, dobrosrčna, urejena, splošno razgledana, z lepimi manirami, ki ima rada otroke in živali. Smisel za humor je plus, a ključne so družinske vrednote. Videz? »Ljubezen se rodi v očeh in pade direktno v srce,« pravi. In če se dve osebi ljubita, po njegovem to slavita s poroko – tu ostaja tradicionalen.

Lansko leto smo Igorja spremljali v šovu Kmetija, kjer ni ostal dolgo, a udeležba očitno ni bila zaman. Prav tam je namreč spoznal svojo izbranko, ki je – mimogrede – svetlolasa, kar se lepo ujema z njegovimi preferencami. Polona je ljubiteljem šovov sicer znana že od prej, saj se je leta 2021 že pojavila v Sanjskem moškem.

Astrologinja: »Podjetna, ženstvena, posebna«

Naša astrologinja Mateja Blažič Zemljič je že prej napovedala, da bo prava partnerica razumela Mikićev njegov karierni zagon, bo organizirana in odgovorna (Venera v kozorogu), a hkrati ženstvena in čustvena (Neptun ob Veneri). Z Luno v biku jo je opisala kot lepotico z občutkom za stil in užitke – skratka žensko, ki stoji ob boku ambicioznemu moškemu.

image_alt
Igor Mikić: uspeh v karieri, ljubezen prihaja

