Miki Vlahovič pred ogledalom porabi 14 sekund

Glasbenik Miki Vlahovič, za katerim je bogata in dolga glasbena kariera, tako v skupini kot samostojno, veliko da tudi na zunanji izgled, čeprav zadnja leta manj kot v rani mladosti.

»Pred ogledalom porabim zdaj bistveno manj kot nekoč, ko sem imel še dolge, umetno skodrane lase. Tudi krem za obraz in lase je takrat bilo bistveno več. Za lase sem uporabljal celo, tako imenovane, silikončke za špice las, ki so bili takrat zelo v modi. Zdaj pa porabim za celoten izgled približno 14 sekund«, v smehu pove Miki, ki se za gostoto las, ki se je z leti zmanjšala, ne obremenjuje.

Miki začetek pleše rešuje s plazmo terapijo. FOTO: Osebni arhiv

»Za lase se nisem nikoli obremenjeval, dokler me moj sin in moj bobnar, ki me na odru stalno gledata v hrbet, nista začela hecat z mojo plešo na vrhu glave. Zato sem se odločil poskrbeti za frizuro. Ravnokar poskušam zgostiti lase tudi z pomočjo plazma terapije, ki upam da bo delovala in bom spet lahko dolgolasec«, se veseli Miki, ki ga družina podpira pri vseh takšnih ali drugačnih projektih. Tudi pri ženskah ne vidi težav z lasmi: »Moje mnenje je, da dolžina las ni pomembna pri lepoti žensk. Lahko so dolgi, kratki, kodrasti ali ne, barvani ali ne, bolj je pomembno, kako se dama notranje počuti. Če je s frizuro bolj samozavestna, je posledično tudi lepša.«