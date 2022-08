Miki Šarac šokiral z objavo: v takšnem stanju je trenutno (FOTO)

V javnosti se je veliko govorilo in namigovalo o zdravstvenem stanju Mikija Šarca, partnerja in menedžerja še bolj znane Tanje Žagar. Par, ki je v dolgoletni zvezi povil dva otroka, se je najprej zavil v molk in Tanja ni komentirala govoric. Zdaj pa je molk prekinil kar Miki in dvomljivcem zaprl usta.

Na facebooku je objavil novo fotografijo, kjer sproščeno pozira ob nekem zidu in zapisal: »Dragi moji, za vse tiste, ki vas skrbi in me iščete na Hrvaškem, lepe pozdrave v manekenski pozi iz naše prelepe Ljubljane!«