Miha Šalehar: Brata sem doživljal kot težko konkurenco

Ko si v spomin prikliče, kako si je pri dvajsetih predstavljal svoje življenje čez dvajset let in več, so bila ta tako neskončno oddaljena, da je kar težko verjel, da bo kdaj star štirideset plus. In da so srednja leta nekaj, kar se lahko zgodi samo njegovemu fotru. No, pozorni opazovalec družbe – ne samo po službeni dolžnosti –, roker od nekdaj, navdušeni kolesar, motorist, oče, (bodoči) mož, idejni vodja posla v Robidišču, pisec uspešnega priročnika za razumevanje priletnega alfa samca vseeno upa, da se do šestedestih najde.

