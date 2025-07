Miha Krušič po ločitvi še drugič očka. Njegova Nika je rodila sina Lovra

Plesalec in režiser Miha Krušič ter operna pevka Nika Gorič sta dočakala najlepši življenjski trenutek – rojstvo otroka. Sina sta poimenovala Lovro.

Za portal N1 sta ponosna starša razkrila, da je mali Lovro prihitel na svet nekoliko pred predvidenim rokom, a to njune sreče ni prav nič skalilo. Nasprotno – kot sta povedala, se novorojenček doma odlično počuti, lepo napreduje in že kaže svojo živahno in radovedno naravo.

Za Krušiča očetovstvo ni popolna novost, saj ima iz prejšnje zveze z balerino Ano Klašnja sina Jaša, ki je zdaj postal ponosen starejši brat.

Družinici izrekamo iskrene čestitke.