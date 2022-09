Miha (Kmetija) poklonil pesem pokojnemu lepotnemu kirurgu Planinšku (VIDEO)

S svojim ekstravagantnim videzom in svojevrstnim stilom oblačenja Miha Kavčič vedno pade v oči. Simpatičnega posebneža se dobro spomnimo kot člana tria Sestre, dvakrat pa je sodeloval tudi v šovu Kmetija, kjer je prikupno paradiral tudi z visokimi petkami. Zadnje dve leti živi in ustvarja v Londonu, včeraj pa je izdal svojo pesem z naslovom Franc, ki jo posveča svojemu prijatelju, pokojnemu lepotnemu kirurgu Francu Planinšku.

Miha je leta 2015 pri Sestrah nadomestil Daphne. FOTO: osebni arhiv

Že nekaj časa živiš v Londonu. Je težko menjati državo, način življenja? Kaj tam počneš poleg službe in ustvarjanja?

»V Londonu živim že skoraj dve leti in mislim, da sem se končno privadil. Vesel sem, da sem skočil še na zadnje letalo, preden se je končno realiziral brexit. Življenje tukaj mi je postreglo že s kar nekaj zanimivimi izkušnjami in preizkušnjami. Nasploh preizkušenj je bilo precej. Ni ravno enostavno začeti življenja v drugi državi. Priznam, da mi tukaj ni najlažje in da bi bolj ležerno živel v Logatcu, ampak mirno življenje ni nekaj, po čemer hrepenim. Trenutno mi ugajajo beton, množica in vsakodnevno opozarjanje, kako krut je kapitalizem in svet v katerem živimo. London je ekstremno drago mesto in veliko mojih prijateljev, ki živijo tukaj, razmišlja o selitvi v druge države. Trenutno sem zaposlen v pisarni in imam super delovni čas in proste vikende. Trudim se čim bolj zdravo živeti. Redna telovadba, hidracija telesa, zdrava prehrana. Služba, fitnes, studio, dnevni opravki, to je moj vsakdan. Nič posebnega. Imam svojo rutino in rad se je držim. Generalno v Londonu uživam, verjetno veliko k temu pripomore to, da imam možnost početi to, kar sem si vedno želel.«

Miha je umetnik in ustvarjalec. FOTO: osebni arhiv

»Lahko rečem, da sem v Londonu končno našel osebo, katero sem iskal kar nekaj let. Moj producent Sidlaw, njegov studio, odnos in rutino, ki sva jo zgradila. Te dni sva v svet poslala nov singl z naslovom Franc, electro pop synth wave pesem, ki govori o pokojnemu lepotnem kirurgu dr. Francu Planinšku. Napisana je v angleščini in pooseblja Francev karakter. Je bogata, razkošna, glamurozna, misteriozna in ekstravagantna pesem. Totalni camp. Mislim, da bi bil Franc nad pesmijo navdušen. Glede na moje interakcije z njim in na vse čudovite zgodbe, ki sem jih slišal o njem, to kar precej zagotovo trdim. Žal mi je, da je pokojen in da mi tega nikoli ne bo moral sam povedati. Mislim pa, da mi je na nek način dal zeleno luč, saj sem vokale za to pesem nevede posnel na obletnico njegove smrti. Ko sem to ugotovil se mi je naježila koža.«

Bi se še kdaj prijavil v resničnostni šov? Kaj meniš o zdajšnji Kmetiji?

»Hm, letošnje Kmetije ne gledam niti se ne bi več prijavil v tak šov. Ena taka izkušnja v življenju je bila dovolj, poleg tega me zanimajo bolj ustvarjalni šovi, kot je, recimo, Zvezde plešejo. Ne gledam pa tudi zato, ker niti nimam časa niti dostopa do ogleda Kmetije, saj sem v tujini. Veste, življenje brez televizije je lahko zelo osvobajajoče.«