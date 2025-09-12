Miha Hercog podražil Špelo Grošelj: Sredi klopce me je skoraj posilila

V šovu Poroka na drugi pogled, kjer Špela Grošelj, Tanja Kocman, Miha Hercog in Sonja Javornik komentirajo dogajanje v eksperimentu Poroka na prvi pogled, je bilo znova pestro.

Ker sta Špela in Tanja veliki ljubiteljici živali, je beseda tudi tokrat nanesla na štirinožne prijatelje. Miha pa je razkril nedavno prigodo s Špelino psičko Sisi. Ta ga je namreč začela naskakovati, on pa je zdaj v oddaji dejal, da ga je Špelina psička »skoraj posilila«. Medtem ko so se komentatorji temu dodobra nasmejali, je Špela pripomnila, da je psička le želela pokazati, kaj vse zna.

Grošljeva je tudi sicer ponosna »pasja mama«. Poleg psičke Sisi jo doma čaka kosmatinec Jack.