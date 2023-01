Miha Hercog objavil prvo fotografijo po ločitvi, poglejte s kom se je zabaval (FOTO)

»Cool fotra s princeskami, drsaaaaaaaajjjjjjj,« piše ob fotografiji Werneja Brozovića in Mihe Hercoga ter njunih dveh najstniških hčera. Nič nenavadnega, če ne bi šlo za prvo fotografijo sveže ločenega glasbenika. Znano je, da sta Miha in Saša Lendero dolga leta prijateljeval z Wernerjem, njegovo partnerico Andrejo in njuno hčerko Kanenas. Da se to ni spremenilo, pa sta glasbenika zdaj dokazala s fotografijo.

Kakor koli, na januarski petek 13. je odjeknila novica, da se pevka Saša Lendero in glasbeni producent Miha Hercog oznanila, da se po dveh desetletjih ljubezni in le dobrem letu zakona razhajata . Oba stav objavah poudarila, da ostajata ljubeča in skrbna oči in mama njuni edinki Arii, poleg tega bosta še naprej poslovno sodelovala doma in v tujini. Skupaj sta preživela kar 21 let.