Miha Hercog in Saša Lendero sta skupaj ustvarila pesem

Pred dnevi je pevka Saša Lendero izdala prvo skladbo po tistem, ko je javno oznanila, da sta se s producentom Miho Hercogom razšla. Marsikdo je pričakoval, da je posnela balado, v kateri bo opevala svoje strto srce, a je glasbenica, ki bo letos dopolnila okroglih petdeset let, pravzaprav posnela poskočno pesem z naslovom Ta noč je naša (O, ja, ja).

Miha je avtor glasbe in aranžmaja, s Sašo namreč kljub ločitvi še vedno poslovno sodelujeta, o novi skladbi svoje nekdanje žene pa je Hercog dejal, da upa, da bo pesem postala ponarodela pivska pesem. Pevka je že obljubila, da bo, čeprav preživlja težke čase in je ta pesem poskočna, napočil tudi čas za obračun s preteklostjo. »Življenje, radost, smeh, prijatelji, zaupanje, trenutki sreče in smisla – morajo vedno premagati vse, kar boli. Pojem zase in za vas,« je dejala ob izidu nove skladbe. Sicer pa Miha, ki ga lahko spremljamo v komentatorski oddaji Poroka na drugi pogled, pravi, da ima trenutno polne roke dela z glasbenimi projekti doma in v tujini.