Miha Deželak praznuje: takšne torte še niste videli, nasmejali se boste do solz (FOTO in VIDEO)

Radijski voditelj Miha Deželak praznuje svoj rojstni dan na valentinovo. In kot bi lahko pričakovali, so mu sodelavci na Radiu 1 pripravili kar nekaj presenečenj, ki so ga pošteno razveselila in nasmejala. Najprej ga je obiskal kuharski mojster Luka Jezeršek s toplimi potičkami, za glasbeno spremljavo pa so poskrbeli Gianni Rijavec in Mambo Kings.

In ker Miha rad dobro jé, ga je čakalo tudi pravo kulinarično doživetje z burekom, lososom, mesno torto, cmoki, pico, polarnim piknikom … A največ smeha je požela posebna torta, na kateri je prikazano rojevanje Deželaka pred 48 leti.

Torta za Deželaka. FOTO: Facebook, zaslonski posnetek

Praznovanja še ni konec in morda Miho čaka še kaj posebnega ...