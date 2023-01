Mia Guček (zmagovalka Popevke 2022): »V svetu šovbiznisa vsak dan pod noge prileti veliko polen«

Mia Guček ni le pevka, temveč tudi vrhunska pianistka, izobražena glasbenica in skladateljica.

Zmagala je na Popevki 2022, nastopila v nemškem šovu Deutschland sucht den Superstar in sodelovala celo pri ustvarjanju glasbe za biografski film o Borisu Pahorju – in to še preden je dopolnila trideset let.

Zagotovo bomo o njej še veliko slišali, saj je glasbi stoodstotno predana.