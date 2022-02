Mia Guček izpadla v polfinalu: poglejte, kaj pravi o »kuhinji« na Emi

Na Televiziji Slovenija se je minuli vikend odvil še drugi predizbor izbora za pesem Evrovizije. Tako je znanih že vseh 12 finalistov, ki se bodo za zmago na Emi pomerili prihodnjo še to soboto. Pot v finale in posledično v Torino pa se je žal končala za Mio Guček. Z dejstvom, da je izpadla v polfinalu, se niso mogli sprijazniti številni gledalci, ki so bili nad njenim nastopom navdušeni. Še več, prepričani so, da gre za kuhinjo na nacionalki. Kako na vse skupaj gleda Mia, nam je zaupala v kratkem pogovoru.

Ste se na nastop na Emi dolgo pripravljali?

Ja, za nastop na Emi sem se pripravljala kar nekaj časa. Pesem sem s svojimi soavtorji napisala že v juliju 2021, kostumi so se delali približno 2 meseca, z Anžetom Škubetom in plesalkami smo pa zadnjih nekaj tednov trenirali čisto vsak dan.

Kakšni so občutki po izpadu iz polfinala?

Najprej sem bila razočarana, saj sem v ta projekt res verjela in vanj vložila ogromno truda, a so me še isti dan ljudje zasuli s komentarji, klici, sporočili in podporo v taki meri, da si tega niti v sanjah ne bi mogla predstavljati.

Mia Guček si je od nekdaj želela zastopati Slovenijo na Evroviziji. FOTO: Osebni arhiv

Ne bi si upala trditi, kaj točno je res in kaj ne, lahko pa z zagotovostjo trdim, da imam neverjetno podporo publike in slovenske estrade in da sem jim hvaležna za vso podporo in vse oddane glasove, ki jih ni bilo malo.

Kakšen je bil po vašem mnenju razlog, da se niste uvrstili v finale?

Z ekipo smo se res potrudili, da izpilimo točko na vseh področjih. Pesem sem napisala skupaj z avtorji, ki imajo z evrovizijo že kar nekaj izkušenj, za kostum je poskrbel Madonnin kostumograf, ki je bil lani prav tako na evroviziji skupaj s srbsko skupino Hurricane, za koreografijo je poskrbel koreograf Chrisa Browna Anže Škrube, s plesalkami pa smo zadnje tedne pred Emo preživele večinoma kar v plesni dvorani. Za izgled plesalk in mene sta skrbela vsem dobro znana Doroteja Premužič in Kristijan Skamljič. Kaj je presodilo, žal nevem. Najbrž smo na kaj pozabili.

Kakšni so vaši načrti za prihodnost?

Moj vsakdanjik je kljub temu, da nisem več del Eme, zelo delaven. Pripravljam namreč kar veliko paleto novih skladb, delovno pa je tudi v mojem glasbenem distribucijskem podjetju otune. Še veliko novosti pripravljam za vas.

Pevka je na Emi nastopila s pesmijo Independiente.