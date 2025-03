Metka Albreht se je pokazala v spodnjem perilu in navdušila sledilce (VIDEO)

Odlična slovenska stilistka Metka Albreht bo letos praznovala abrahama, a po njenem videzu sodeč, bi težko rekli, da ga bo že letos. Še naprej je v odlični formi, kar ji omogoča, da je odlična v svojem delu. V enem od novih videov na Instagramu je pokazala enega izmed svojih stajlingov, pri čemer je bila na začetku videa v spodnjem perilu. Številni so video komentirali in pohvalili njen videz.

V objavi je tudi podala svoje razmišljanje glede izbire oblačil. »Vzorci ali čista bela – pri perilu nimam dileme. Kožni modrčki? Ne, hvala. Zame preveč monotoni, premalo karakterja. Enako velja za nogavice – najraje jih sploh ne nosim, ampak če že, potem morajo biti pisane, igrive in v odtenkih mojih čevljev ali hlač. Detajli štejejo,« je zapisala Metka.

Abrahama bo praznovala ob koncu julija. Zabava za njen prejšnji rojstni dan je bila nepozabna. Kot je zapisala, so presenečenja sledila v presledkih, pripeljala pa so jo tudi do hkratnega joka in smeha. »Hvala vam banda moja, za vse! Rada vas mam in ja, drugo leto pa na glavo. 50ka bo padla,« je takrat zapisala.