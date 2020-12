Metka Albreht odkrito o tem, kako naporno je šolanje od doma

Že skoraj dva meseca poteka pouk na daljavo in v tem času so številni starši našli rešitev, kako lažje shajati skozi dan. Ni dvoma, da bi bilo vsem lažje, če bi pouk potekal v šoli, a v obdobju epidemije se je treba vendarle nekoliko prilagoditi.Pred ta izziv je postavljena tudi nekdanja miss Slovenije, ki je na družbenem omrežju delila, kako se z njim spopadajo pri njih doma. Ima namreč dva šoloobvezna otroka – hčer in mlajšega sina.Njen zapis objavljamo v celoti (nelektorirano).Zgodnja jutra so moja. Svež zrak mi da vsak dan novega zagona in volje, da dan poteka mirno. Zjutraj Doma zjutraj zbudim bando in pripravim zajtrke za vse. Potem se začne šola. Za Alino skorajda ne vem, da je doma. Vse naredi sama. Vmes pokuka iz sobe, da si mal pretegne noge, spije kozarec vode in gre nazaj pred računalnik...No, tamali pa je čisto nekaj drugega. Sedim zraven njega, ko posluša prijazne učiteljičine besede. Vsaje toliko popravim njegovo sedenje, držo. Na momente zgublja fokus...noo, ko ga pa nekaj zanima, se razživi. “Pade noter”. Dviguje roko in čaka na dovoljenje, da pove svoj rezultat, videnje al pa morebitne pripombe.Vmes pripravljam malice ali pa juhice, da ulovim drugo Alinino pavzo...Ko so prvošolske naloge narejene greva z malim ven. Tri ure nenehnega tekanja in skakanja ga ne utrudi niti za pet procentov... ogovarja mimoidoče in komaj čaka, da naleti na kakšnega malega njemu podobnega korenjaka...