Metelkova žaluje: Prekmalu je odšel Iggy

Z Metelkove prihaja žalostna novica. Kot so sporočili med vikendom, jih je mnogo prezgodaj zapustil eden najbolj prepoznavnih plesalcev in didžejev Igor Dobnikar, poznan kot Iggy.



»Dolga leta nam je kot eden najboljših swing'n'roll DJev in plesalcev lepšal večere v Jalli. Hvala za vse. Sožalje bližnjim in prijateljem,« so sporočili (nelektorirano).







Kdo je bil Igor Dobnikar? Igor Dobnikar je plesal že od zgodnje mladosti, njegova prva ljubezen pa je bil rokenrol. Na področju tega plesa je bil tudi zelo uspešen, med drugim je bil dvakrat tudi državni prvak. Leta 2004 ga je navdušil sving in začel se mu je intenzivno posvečati. Leta 2008 sta s Krištofom ter somišljeniki ustanovila gibanje SwingKids Slovenija. V zadnjih letih je postal prava ikona svinga v Sloveniji.

