Merklova navdušena nad slovenskim chefom, naročila je repete (FOTO)

Visoki gostje, ki so se zbrali na Brdu pri Kranju, v okviru vrha Evropske unije in Zahodnega Balkana, so kajpak tudi zelo dobro jedli. Kuhal jim je namreč slovenski shef z michelinovo zvezdicoKavčič, ki sicer tudi v dvorcu Zemono večkrat gosti nektera tuje politike - zlasti je nad njim navdušen srbski predsednikje gostom pripravil poseben meni, ki smo ga že razkrili Nad hrano je bila navdušena tudi nemška kanclerka v odhodu, ki je menda želela repete sladice in tudi poklepetala s slovenskim kulinaričnim mojstrom. »Čeprav se to, kot so mi povedali, zgodi zelo redko, je vzela repete. Zato sem se ob tej priložnost na Brdu odločil, da jo ponovim njej v čast,« je o sladici, ki je bil sestavljena iz sadja in zelenjave, povedal za Delo.Navdušenje je bilo obojestransko, Kavčič se ji je ob skupni fotografiji posebej zahvalil in zapisal, da mu je bilo v čast kuhati za evropske voditelje.