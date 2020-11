Menjave med voditelji na Pop TV, Slaka ni

Zaradi epidemioloških razmer in negotovosti, ki jih te prinašajo, gledalci več časa namenijo spremljanju poročil in kaže, da jim nobena podrobnost ne uide. Opazili so, da večerna poročila vodi le še en voditelj, medtem ko voditelja oddaje 24ur zvečerniso videli že nekaj dni.Preberite tudi:Razloga za skrb ni, so gledalce pomirili iz medijske hiše Pop TV. Kot so nam sporočili, je pri njih zdravje na prvem mestu, zato so zaradi večje varnosti ločili voditelje, ki vodijo informativne oddaje 24ur. Ti bodo tako nekaj časa oddajo vodili posamično.Ta teden je za voditeljskim pultom sam sedel, medtem ko je njegova dolgoletna sovoditeljicaprevzela vajeti Slakove oddaje 24ur zvečer. Pri spremembi voditeljskih mest pa ni šlo za dolgoročne menjave, temveč za zgolj začasno, enotedensko. Slak je namreč ta teden na dopustu, s katerega se vrača že v ponedeljek.