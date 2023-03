Menijo, da se je Jasmini odpeljalo: "Rekla je, naj gremo mi trije svingat v troje"

V resničnostnem šovu Poroka na prvi pogled smo bili priča sila nevsakdanjim prizorom, vsaj kar se slovenske televizije tiče. Za to je poskrbela nevesta Jasmina, ki je sprva zelo nazorno spregovorila o spolnem življenju z novopečenim ženinom Alešem. Na vse prej kot primeren način je vsej Sloveniji dala vedeti, da je mož v postelji naj ne bi bil sposoben zadovoljiti. Slednji nam je na vprašanje, ali je pričakoval, da bo Jasmina o (domnevnem) dogajanju med štirimi stenami govorila pred vso Slovenijo, odgovoril: »Ne, nisem si predstavljal, da bo šlo vse skupaj tako daleč, ampak to je njena odločitev.«

»V katerem svetu pa živi ona?!«

Kot kaže, pa bo v šovu sledila nova drama, saj je Jasmina pokazala svoj pravi obraz, kar pa ni šokiralo samo ubogega Aleša, ampak tudi Damirja in Anito, parček, s katerim skupaj dopustujejo oz. so na medenih tednih. Damir je namreč pristopil do Aleša in ga vprašal, kaj je z njegovo izvoljenko narobe. »Ne vem, res ne. Katastrofa. Obtožila me je, da sem ji rekel, da je ku*** in da naj gre ven iz stanovanja,« mu je odvrnil Aleš. »Pa kdaj? V katerem svetu pa živi ona?!« je bil zmeden. Sledil je prepir na dvorišču, kjer so opazili, da se Jasmina trese. Anita se je poskusila z njo pogovoriti, ona pa ji je vsa razdražena odvrnila: »Prosim, ne še ti. Če mislite tako nizko pasti, dajte …«

Je "ljubezenska zgodba" končana?

Moški del ekipe je dogajanje spremljal od daleč, Aleš je bil prepričan, da je ta zgodba končana. Na koncu je razkril še eno Jasminino izjavo: »Veš, kaj mi je rekla? Da če ne bova intimna šestkrat na dan, to ni nič in da jo bom, ko bova prišla v Ljubljano, samo pretepal. Potem ko se je prvi dan skregala z Anito, pa je rekla, naj gremo mi trije svingat v troje.«